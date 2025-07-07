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Фото: звезда «Форсажа» Вин Дизель посетил Гран-при Великобритании Формулы-1

Фото: звезда «Форсажа» Вин Дизель посетил Гран-при Великобритании Формулы-1
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Известный голливудский актёр, звезда медиафраншизы «Форсаж» Вин Дизель посетил Гран-при Великобритании, который проходил в Сильверстоуне с 4 по 6 июля. Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба Формулы-1.

Фото: пресс-служба Формулы-1

Напомним, победу на Гран-при Великобритании одержал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Вторым был его товарищ по команде австралиец Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул Нико Хюлькенберг, представляющий «Кик-Заубер». Для 37-летнего немецкого ветерана этот подиум был первым в карьере.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Бельгии, состоится с 25 по 27 июля.

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