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Баттон оценил предложение Пиастри «Макларену» поменяться позициями с Норрисом после штрафа

Баттон оценил предложение Пиастри «Макларену» поменяться позициями с Норрисом после штрафа
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Чемпион мира 2009 года, бывший гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон поделился мнением о словах пилота «Макларена» Оскара Пиастри по радио во время гонки Гран-при Великобритании. Австралиец после 10-секундного штрафа за опасное торможение позади сейфти-кара предложил команде поменяться местами с вышедшим вперёд напарником Ландо Норрисом. Оскар посчитал наказание, из-за которого он отдал лидерство Ландо, несправедливым.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

«Это очень умно. Он сказал это по радио, зная, что это слушает Зак Браун. Так что это очень умно. Удивительно, что он способен так мыслить, пилотируя на скорости 200 миль в час (322 км/ч. – Прим. «Чемпионата») в связке Maggots-Becketts», — приводит слова Баттона F1oversteer.

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