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Эксперт объяснил, почему Гуаньюй Чжоу может перейти в «Кадиллак»

Эксперт объяснил, почему Гуаньюй Чжоу может перейти в «Кадиллак»
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Обозреватель Формулы-1 Сахил Капур поделился мнением о потенциальном переходе китайского гонщика Гуаньюя Чжоу в американскую команду «Кадиллак». К Формуле-1 коллектив из США присоединится в следующем году.

«Он мог бы быть одним из боевых пилотов или резервистом. Но у меня нет ни малейшего представления о том, возможно ли это на самом деле и захочет ли он вообще туда переходить. Но он связан с «Феррари» и хорошо знает этот двигатель. Так что в этом есть смысл. Кроме того, очевидно, у него есть поклонники в Китае, что будет рассматриваться как коммерчески привлекательный ход для «Кадиллака» и акционеров команды», — приводит слова Капура F1oversteer со ссылкой на The Race F1 Podcast.

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Приветственный ролик Чжоу в «Феррари»:

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