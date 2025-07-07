«Какого чёрта?» Леклер отреагировал на третье место Хюлькенберга в Сильверстоуне

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер прокомментировал третье место немца Нико Хюлькенберга из «Кик-Заубера» на минувшем Гран-при Великобритании.

«Я пытался понять, Габриэл [Бортолето] ли это или Нико. Я ехал сам по себе, так что у меня была возможность посмотреть на большие экраны в конце гонки.

Когда я увидел зелёную машину, то подумал: «Какого чёрта там происходит?» Это был Нико. Хотелось бы поздравить его. Он провёл невероятную гонку», — приводит слова Леклера издание RaceFans.

Ранее об успехе Хюлькенберга на Гран-при Великобритании высказался Макс Ферстаппен.

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