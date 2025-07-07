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«Ред Булл» может уволить Кристиана Хорнера в ближайшее время — GPblog

«Ред Булл» может уволить Кристиана Хорнера в ближайшее время — GPblog
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом информирует GPblog, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что после смерти основателя «Ред Булл» Дитриха Матешица Хорнер получил слишком много власти, что внутри австрийской команды понравилось далеко не всем (в том числе стороне пилота Макса Ферстаппена). Кроме того, сообщается, что лагерь Ферстаппена хотел бы, чтобы Кристиан покинул команду.

Ранее говорилось, что «Ред Булл» может покинуть и Ферстаппен. По сведениям источника, чтобы этого не допустить, руководство команды сделает выбор в пользу гонщика, а не руководителя коллектива.

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