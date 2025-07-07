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GPblog указал, останется ли Ферстаппен в «Ред Булл», если уйдёт Хорнер

GPblog указал, останется ли Ферстаппен в «Ред Булл», если уйдёт Хорнер
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не останется в команде в 2026 году на 100% в случае ухода руководителя Кристиана Хорнера. Об этом информирует GPblog. Отмечается, что пилот всё равно может покинуть австрийскую команду.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 172 очка. Лидером является британская команда «Макларен», на счету которой 460 баллов. Ферстаппен сейчас занимает третье место в общем зачёте пилотов. На счету нидерландца 165 очков.

Ранее GPblog сообщал, что Кристиан может покинуть свой пост в ближайшее время.

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