GPblog указал, останется ли Ферстаппен в «Ред Булл», если уйдёт Хорнер

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не останется в команде в 2026 году на 100% в случае ухода руководителя Кристиана Хорнера. Об этом информирует GPblog. Отмечается, что пилот всё равно может покинуть австрийскую команду.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 172 очка. Лидером является британская команда «Макларен», на счету которой 460 баллов. Ферстаппен сейчас занимает третье место в общем зачёте пилотов. На счету нидерландца 165 очков.

Ранее GPblog сообщал, что Кристиан может покинуть свой пост в ближайшее время.

Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для Ферстаппена: