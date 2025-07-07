«Оскар перестарался». Оруджев разобрал штраф Пиастри на Гран-при Великобритании

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о штрафе гонщика «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Великобритании. Спортсмен получил 10-секундный штраф за опасное торможение позади сейфти-кара.

«50 на 50. С одной стороны, согласен, что он нарушил правила. Да, он слишком сильно изменял скорость, будучи лидером, тем, кто её задает, и это могло создать аварийную ситуацию дальше в толпе, как в Муджелло в 2020-м. С другой стороны, из того что мы увидели, только Максу немного пришлось «уворачиваться» от сильно замедлившегося Оскара. Сзади у людей проблем не было. Значит, аварийную ситуацию не создал. Думаю, Макс действовал чуть-чуть наигранно. Он видел прекрасно, что сейфти-кар только погасил огни, и логично, что Оскар замедлится. На мой взгляд, 10 секунд — многовато.

Как пилот его понимаю. Одно жёсткое торможение хорошо прогреет тормоза после долгой езды за машиной безопасности. Плюс ты «прощупаешь» держак на торможении и поймёшь, где именно резина в этот момент по ощущению. Но Оскар перестарался», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Кларксон посмеялся над неуклюжим управлением Пиастри трактором: