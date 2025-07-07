Оруджев — о преимуществе Хэмилтона над Леклером: разовая история у себя дома

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал выступление семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона на минувшем Гран-при Великобритании.

Напомним, британец финишировал четвёртым, его напарник монегаск Шарль Леклер стал 14-м.

«Разовая история у себя дома. И если бы не ошибка Шарля в последней связке поворотов, Льюис опять бы проиграл квалификацию», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

После 12 этапов Хэмилтон занимает шестое место в личном зачёте пилотов, уступая Леклеру 16 очков.

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