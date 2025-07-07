Оруджев раскритиковал команды за ставку на слики на Гран-при Великобритании

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о решении команд сделать ставку на слики на недавнем Гран-при Великобритании. Ранее многие гонщики заявляли, что решение было ошибочным.
«Очень мокрый был последний сектор, а решение о заезде принимается в его самом начале. Если бы не пошёл второй заряд дождя, то риск бы оправдался. Но как его не увидеть на радаре, который есть у всех? Вопрос к командам», — написал Оруджев в колонке на «Чемпионате».
Напомним, победу на Гран-при Великобритании одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым был его напарник по команде Оскар Пиастри. Топ-3 замкнул Нико Хюлькенберг, представляющий «Кик-Заубер».
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