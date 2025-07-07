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Оруджев: если убрать Антонелли, будет глупо. Если Расселла — очень некрасиво

Оруджев: если убрать Антонелли, будет глупо. Если Расселла — очень некрасиво
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил, кого стоит заменить в «Мерседесе» в случае подписания контракта с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Кого убирать? Никого. Слишком много в них вложено, чтобы убирать. Если убрать Кими, будешь выглядеть совсем глупо, притащив молодого и уже объявив его беспрецедентным талантом. А вот если Джорджа, то глупым ты не будешь выглядеть — будет просто очень некрасиво. Расселл очень быстрый, пока лучше Кими (не думаю, что это изменится, но это сугубо моё личное мнение), однако это же только пока.

Но это бизнес, и Макс — это бренд, а Джордж — нет. Лично я — за красоту и честность и надеюсь, что перестановок не будет. Однако такие вещи в Ф-1 роли не играют. Если «Мерседесу» с точки зрения финансов и результатов будет выгодно, замена произойдёт. А результаты с Максом будут, и все быстро забудут, что с Джорджем плохо обошлись», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

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