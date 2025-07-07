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«Моя дочь любит Legо». Хюлькенберг — о кубке из конструктора за первый подиум в карьере

«Моя дочь любит Legо». Хюлькенберг — о кубке из конструктора за первый подиум в карьере
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37-летний немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг, выступающий за команду «Кик-Заубер», ответил на вопрос австралийского пилота «Макларена» Оскара Пиастри о том, что он чувствует, получив кубок из конструктора Lego за первый подиум в карьере.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

«У меня есть вопрос к Нико: каково это — после 15 лет выступлений в Формуле-1 подняться на подиум и получить трофей, сделанный из конструктора Lego, который можно разобрать на части?» — спросил Пиастри на пресс-конференции после гонки.

«Я люблю конструктор Lego, как и моя дочь. И это хорошо, моя дочь может с этим играть. В этом всегда есть и светлая сторона, но получить немного серебра или золота тоже было бы неплохо», — ответил Хюлькенберг.

Немец завоевал свой подиум на прошедшем 6 июля Гран-при Сильверстоуна, финишировав на третьем месте.

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