«У меня нет такой информации». Бриаторе — об интересе «Альпин» к Боттасу

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе ответил, есть ли интерес во французском коллективе к 35-летнему финскому гонщику Валттери Боттасу, являющемуся резервным пилотом «Мерседеса».

«У меня нет такой информации. Абсолютно. Он хороший гонщик, но сейчас у нас есть и свои ребята. Если мы что-то изменим, я вам скажу», — приводит слова Бриаторе издание Nextgen-Auto.

На данный момент боевыми пилотами «Альпин» являются Пьер Гасли и Франко Колапинто. На первых шести Гран-при цвета французской команды вместе с Гасли защищал Джек Дуэн, но был заменён на аргентинца Колапинто. На данный момент на счету «Альпин» 19 очков — все на счету Пьера — и последнее место в Кубке конструкторов.