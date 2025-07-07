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Видео: дочь Хюлькенберга радуется первому подиуму отца в Формуле-1

Видео: дочь Хюлькенберга радуется первому подиуму отца в Формуле-1
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В социальных сетях появилось видео, на котором трёхлетняя Ноэми Хюлькенберг, являющаяся дочерью 37-летнего пилота Формулы-1 Нико Хюлькенберга из команды «Кик-Заубер», радуется первому подиуму отца в «Королевских гонках».

Нико принял участие в 239 Гран-при Формулы-1, завоевав свой подиум на 12-м этапе сезона 2025 Гран-при Великобритании в Сильверстоуне, финишировав на третьем месте. Этот подиум также стал первым для «Кик-Заубера» впервые с Гран-при Японии — 2012.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

Ранее немецкий гонщик ответил на вопрос Оскара Пиастри, представляющего «Макларен»), о том, что он чувствует, получив свой первый кубок, который сделан из конструктора Lego.

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