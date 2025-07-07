Видео: дочь Хюлькенберга радуется первому подиуму отца в Формуле-1

В социальных сетях появилось видео, на котором трёхлетняя Ноэми Хюлькенберг, являющаяся дочерью 37-летнего пилота Формулы-1 Нико Хюлькенберга из команды «Кик-Заубер», радуется первому подиуму отца в «Королевских гонках».

Нико принял участие в 239 Гран-при Формулы-1, завоевав свой подиум на 12-м этапе сезона 2025 Гран-при Великобритании в Сильверстоуне, финишировав на третьем месте. Этот подиум также стал первым для «Кик-Заубера» впервые с Гран-при Японии — 2012.

Ранее немецкий гонщик ответил на вопрос Оскара Пиастри, представляющего «Макларен»), о том, что он чувствует, получив свой первый кубок, который сделан из конструктора Lego.