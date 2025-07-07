Ферстаппен ответил, винит ли Пиастри в своём развороте при рестарте гонки в Сильверстоуне

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», ответил, считает ли виновным в своём развороте во время возобновления гонки австралийца Оскара Пиастри из «Макларена», который резко затормозил перед машиной безопасности перед рестартом, за что получил 10-секундный штраф.

«Я так не думаю. Просто пытался разогнаться. К тому моменту с машиной и так было довольно сложно найти хороший ритм, и остывшие шины просто застали меня врасплох», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

По итогам гонки Пиастри финишировал вторым, а Макс после своего разворота смог прорваться и закончить гонку пятым.