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Ферстаппен ответил, винит ли Пиастри в своём развороте при рестарте гонки в Сильверстоуне

Ферстаппен ответил, винит ли Пиастри в своём развороте при рестарте гонки в Сильверстоуне
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», ответил, считает ли виновным в своём развороте во время возобновления гонки австралийца Оскара Пиастри из «Макларена», который резко затормозил перед машиной безопасности перед рестартом, за что получил 10-секундный штраф.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

«Я так не думаю. Просто пытался разогнаться. К тому моменту с машиной и так было довольно сложно найти хороший ритм, и остывшие шины просто застали меня врасплох», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

По итогам гонки Пиастри финишировал вторым, а Макс после своего разворота смог прорваться и закончить гонку пятым.

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