Леклер извинился перед Сайнсом за инцидент в 15-м повороте на ГП Великобритании

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», рассказал, что извинился перед своим бывшим напарником испанцем Карлосом Сайнсом, выступающим за «Уильямс», за то, что вывез его за пределы трассы из-за ошибки в 15-м повороте, лишив попадания в очки.

«Мой манёвр был агрессивным, но я об этом не жалею. Мне нужно было так поступить, «Стоув» — единственное место, где я мог обогнать. Но дальше я совершил ошибку, и это явно была моя вина, поэтому я пошёл к Карлосу, чтобы прояснить эту ситуацию», — приводит слова Леклера издание RaceFans.

По итогам гонки в Сильверстоуне Леклер финишировал 14-м, а Сайнс — 12-м.