Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер извинился перед Сайнсом за инцидент в 15-м повороте на ГП Великобритании

Леклер извинился перед Сайнсом за инцидент в 15-м повороте на ГП Великобритании
Комментарии

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», рассказал, что извинился перед своим бывшим напарником испанцем Карлосом Сайнсом, выступающим за «Уильямс», за то, что вывез его за пределы трассы из-за ошибки в 15-м повороте, лишив попадания в очки.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

«Мой манёвр был агрессивным, но я об этом не жалею. Мне нужно было так поступить, «Стоув» — единственное место, где я мог обогнать. Но дальше я совершил ошибку, и это явно была моя вина, поэтому я пошёл к Карлосу, чтобы прояснить эту ситуацию», — приводит слова Леклера издание RaceFans.

По итогам гонки в Сильверстоуне Леклер финишировал 14-м, а Сайнс — 12-м.

Материалы по теме
Ферстаппен ответил, винит ли Пиастри в своём развороте при рестарте гонки в Сильверстоуне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android