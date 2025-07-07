Леклер извинился перед Сайнсом за инцидент в 15-м повороте на ГП Великобритании
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27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», рассказал, что извинился перед своим бывшим напарником испанцем Карлосом Сайнсом, выступающим за «Уильямс», за то, что вывез его за пределы трассы из-за ошибки в 15-м повороте, лишив попадания в очки.
Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742
«Мой манёвр был агрессивным, но я об этом не жалею. Мне нужно было так поступить, «Стоув» — единственное место, где я мог обогнать. Но дальше я совершил ошибку, и это явно была моя вина, поэтому я пошёл к Карлосу, чтобы прояснить эту ситуацию», — приводит слова Леклера издание RaceFans.
По итогам гонки в Сильверстоуне Леклер финишировал 14-м, а Сайнс — 12-м.
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