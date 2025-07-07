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«Открыты, чтобы выйти за рамки «Ред Булл». Хорнер — о поисках напарников для Ферстаппена

«Открыты, чтобы выйти за рамки «Ред Булл». Хорнер — о поисках напарников для Ферстаппена
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о готовности коллектива искать напарника Максу Ферстаппену на 2026 год за пределами академии.

«Очевидно, что нашим приоритетом будет изучение пилотов, находящихся в нашей академии. У Юки [Цуноды] есть время до конца сезона, чтобы продемонстрировать, что он именно тот, кто достоин остаться за рулём. У нас ещё есть Исак [Хаджар], который также проделывает хорошую работу, и Лиам [Лоусон], который набирает форму. Итак, в команде «Ред Булл» присутствуют таланты.

Но, конечно, мы всегда открыты для того, чтобы выйти за рамки собственной академии. Мы хотим выставить на следующий год лучший состав, какой только сможем. В последние годы мы уже выходили за рамки этого правила. Если мы почувствуем необходимость сделать это, мы не побоимся сделать это снова», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

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