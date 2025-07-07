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В «Кадиллаке» прокомментировали слухи о переговорах с Боттасом в Сильверстоуне

В «Кадиллаке» прокомментировали слухи о переговорах с Боттасом в Сильверстоуне
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Руководитель программы «Кадиллака» в Формуле-1 Грэм Лоудон прокомментировал слухи о переговорах коллектива с 35-летним финским гонщиком Валттери Боттасом, являющимся резервистом «Мерседеса».

«Я давно знаю Валттери. Он мне очень нравится. Боттас быстр, и он один из тех пилотов, с которыми мы ведём переговоры. Он есть в нашем списке», — приводит слова Лоудона издание Nextgen-Auto.

Боттас попал в «Королевские гонки» в 2011 году, став тест-пилотом «Уильямса». Эту роль он выполнял два года, а в 2013-м перешёл в статус боевого пилота английского коллектива, за который выступал на протяжении четырёх лет, после чего стал гонщиком «Мерседеса». Проведя пять сезонов в немецкой команде перешёл в «Заубер», а в 2025-м стал резервистом немцев.

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