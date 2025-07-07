«Великолепный человек». Хюлькенберг — о поздравлениях Ферстаппена после первого подиума

37-летний немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг, выступающий за «Кик-Заубер», оценил поздравление четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из «Ред Булл» с первым подиумом после финиша Гран-при Великобритании.

Ферстаппен подошёл к Хюлькенбергу сразу после финиша Фото: Кадр из трансляции

«Макс был первым, кто пришёл поздравить меня. Мы с ним знакомы давно, с тех времён, когда катались на картинге в подростковом возрасте. Я думаю, мы сильно уважаем друг друга… То есть у меня к нему есть огромное уважение за то, что он делает, за его принципы. Великолепный человек», — сказал Хюлькенберг в интервью Viaplay после гонки.

Хюлькенберг финишировал третьим в Сильверстоуне, завоевав свой первый подиум за 239 Гран-при.