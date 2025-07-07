«ФИА должна быть осторожна. 2-й инцидент за сезон». Британский гонщик — о штрафе Пиастри

38-летний британский автогонщик, победитель чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2 (2015) Сэм Бёрд высказался о 10-секундном штрафе Оскара Пиастри из «Макларена» на Гран-при Великобритании за торможение под машиной безопасности, сравнив это с инцидентом между Джорджем Расселлом и Максом Ферстаппеном на Гран-при Канады.

«Я думаю, что ФИА теперь должна быть осторожна, потому что такое случалось уже дважды в этом сезоне. Наверное, они должны придумать какую-то более понятную трактовку, например, нельзя тормозить на прямой. Тормозить нужно перед поворотами, но не на прямой — иначе всё становится немного запутанным. Сколько давления на педаль они допускают возможным? 30? 40? 50? Я не знаю.

Думаю, главное, что Оскар полностью контролировал свою машину и находился в прямой», — приводит слова Бёрда издание GPblog.