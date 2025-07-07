Финский гонщик Виландер — об интересе «Альпин» к Боттасу: не согласился бы на полсезона

44-летний финский гонщик Тони Виландер, известный по своим выступлениям в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), высказался о возможном присоединении 35-летнего соотечественника и резервного пилота команды Формулы-1 «Мерседес» Валттери Боттаса к «Альпин».

«Я бы не согласился на полсезона. Существует большой риск того, что автомобиль не подойдёт с точки зрения стиля или требований. Чтобы привыкнуть к болиду, требуется много уикендов, в то время как решения уже принимаются. Мы сталкивались с подобными ситуациями, которые стоили людям карьер», — приводит слова Виландера издание Nextgen-Auto.