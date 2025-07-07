Вассёр: всю гонку не видели Хэмилтона, так как потеряли данные GPS с его болида

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о тактике для 40-летнего пилота и семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона и о сложностях, с которыми столкнулся коллектив на Гран-при Великобритании.
«Вероятно, мы остановились ошибочно на круг раньше, потому что в третьем и четвёртом поворотах Льюис проехал мимо и потерял несколько секунд. [Фернандо] Алонсо уже был быстрее в некоторых поворотах, но это была такая ситуация, когда если ты ждёшь, пока другие сделают это раньше тебя, то теряешь время и опаздываешь с решением.
Когда тебе приходится принимать решение на пит-уолле в такие моменты, то это сложно, и вдобавок ко всему мы потеряли информацию c GPS на болиде Льюиса. На протяжении всей гонки мы были полностью слепы и не знали, где он точно находится», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.
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