«Не видел ни разу в жизни». Лоусон — о развороте Ферстаппена в Сильверстоуне

23-летний новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», отреагировал на разворот четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из «Ред Булл» при рестарте гонки Гран-при Сильверстоуна.

Лиам находился в боксах, так как сошёл, и отвечал на вопросы журналистов в тот момент, когда Макса развернуло: «Я никогда в жизни такого не видел. Я никогда, никогда не видел, чтобы Макс так потерял машину, но он спас её, технически он спас её. Но он всё равно в силах прорваться и победить», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.

Ранее Ферстаппен ответил, винит ли Оскара Пиастри из «Макларена» в своём развороте.