Бакстон: Алонсо не демонстрирует стабильности, как Диксон

Известный журналист и комментатор Уилл Бакстон отреагировал на победу 44-летнего новозеландского гонщика Скотта Диксона на 10-м этапе серии IndyCar Honda Indy 200 at Mid-Ohio. Диксон приезжает первым на протяжении 21 сезона хотя бы один раз.

«Назовите мне хотя бы ещё одного элитного гонщика в одном из самых физически и морально сложных видов спорта на земле, который выступал бы так же хорошо и стабильно на протяжении более 20 лет. Диксон — это зверь. И абсолютная легенда. Один из величайших гонщиков всех времён. Без сомнения», — написал Бакстон в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Позже один из фанатов назвал ему Фернандо Алонсо, на что Бакстон ответил: «И близко нет. Извини, брат, но Фернандо даже не рядом. Это 100% спровоцирует настоящий кипящий котёл. Но я просто имел в виду, что по мере сравнения побед в Гран-при из сезона в сезон максимальное количество в Формуле-1 — это Льюис и Михаэль с 15 последовательными сезонами, в которых они приезжали первыми. У Фернандо была серия из четырёх. Что совершенно не близко к 21 у Диксона. Алонсо безумно талантлив? Конечно. Величие через поколения. В этом нет никаких сомнений».