Британский гонщик: Ферстаппен спровоцировал штраф для Пиастри в Сильверстоуне

38-летний британский автогонщик, победитель чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2 (2015) Сэм Бёрд заявил, что Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» мог спровоцировать штраф для Оскара Пиастри («Макларен») из-за торможения австралийца под машиной безопасности на Гран-при Великобритании.

«Думаю, Макс так хорош, что увидел там возможность и подумал: «Если я сделаю так, чтобы это выглядело опасно» — Макс способен быстро обрабатывать информацию… «Если я смогу сделать эту ситуацию опасной, а так как у меня нет машины, чтобы выиграть в этот уикенд, но вот если я смогу спровоцировать штраф...»

Как то, что он сделал в Канаде с Джорджем: он подтолкнул ФИА разобраться с этим. Здесь он снова спровоцировал стюардов рассмотреть инцидент и дать штраф. Однако он сам допустил ошибку. Вот что мы видели в этот уикенд. Большинство гонщиков допускали ошибки. Единственные трое, кто этого не сделал, — это Нико Хюлькенберг, Оскар Пиастри, Ландо Норрис», — приводит слова Бёрда издание GPblog.