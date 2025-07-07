Бен Сулайем объяснил преимущества перехода Формулы-1 на двигатели V8

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался о преимуществах перехода на двигатели V8.

«Создание гибрида — это одно, но двигатель внутреннего сгорания — это то, на что мы также должны обратить внимание. Собирается ли одна команда вырваться в лидеры в следующем сезоне? Вот где ФИА должна быть справедливой, потому что, если приходят новички в серию, мы должны принять и защитить их, прежде чем думать о приходе других новых людей. И если мы это сделаем, то главное — сделать это дешевле, а есть так много областей, где это можно потратить меньше денег, например, с топливом и единым поставщиком для многих вещей. Потому что теперь команды понимают: Формула-1 становится очень дорогим удовольствием.

Когда я заговорил о двигателях V6, V8, V10 или V12, это была лишь идея, и [реакция] была такой: «Они не собираются делать это справедливо» и «Что, если они это не одобрят?». Собирается ли ФИА прекратить свою деятельность? Нет. Но самое правильное для команд Формулы-1 — поддерживать бизнес. Нынешний двигатель настолько сложный, что вы даже не представляете, и он дорогостоящий. Объём исследований и разработок достигает $ 200 млн, а стоимость самой установки составляет примерно $ 1,8-2,1 млн, так что, если мы выберем обычный V8, то давайте посмотрим.

Многие производители выпускают V8 для своих автомобилей, так что с коммерческой точки зрения это правильно. Сколько это стоит? Цены на всё сразу снизятся на 50%. Так вы сохраняете то, что у вас есть, и команды могут себе это позволить. Это становится намного дешевле, болиды — легче на 90-100 кг. Это означает, что мы можем повысить безопасность. Худшее для пилота — это вес, поэтому машина будет меньше, качественнее, а затем и появится звук — у вас будет всё. Так что это правильный путь.

Итак, у нас может появиться V8. Что касается команд, я настроен очень оптимистично и рад этому. FOM поддерживает меня, и команды понимают, что это правильный путь. Единственное, что нам нужно изменить, — это… какая разница, будет ли это 2,5-литровый, 2,6-литровый или 3,0-литровый двигатель? Это V8 или V10, в зависимости от команд. Мы консультируемся с ними, а затем прислушиваемся к их мнению», — приводит слова бен Сулайема издание Racingnews365.