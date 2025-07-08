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Видео: экоактивисты облили краской четыре спорткара «Феррари» на выставке

Видео: экоактивисты облили краской четыре спорткара «Феррари» на выставке
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В социальных сетях набирает популярность видеоролик с одной из автовыставок, на которую вторглись экологические активисты, облившие чёрной краской четыре спорткара итальянского производителя «Феррари».

Среди пострадавших автомобилей: модель Testarossa (Type F110) с 12-цилиндровым двигателем с объёмом в 4,9 литра, выпускавшаяся с 1984 по 1996 год стоимостью около $ 150 тыс., модель 328 стоимостью около $ 80 тыс., модель 360, оцениваемая в $ 140 тыс. и F430 (стоимостью около $ 170 тыс.).

Самый дорогой из пострадавших автомобилей — Ferrari F430. Модель была представлена в 2004 году и производилась до 2009-го. На машине установлен двигатель V8 объёмом 4,3 л.

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