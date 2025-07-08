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«Формула-1» с Питтом — самый кассовый фильм студии Apple. Рекорд установлен за 10 дней

«Формула-1» с Питтом — самый кассовый фильм студии Apple. Рекорд установлен за 10 дней
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Фильм «Формула-1» — художественный фильм 2025 года американского режиссёра Джозефа Косински в жанре спортивной драмы в главной роли с голливудской звездой Брэдом Питтом — установил рекорд, став самым кассовым кинопроектом компании Apple, по данным Box Office Mojo от IMDbPro.

За 10 дней мирового проката кинолета собрала $ 293 млн, что является высшим достижением фильмов Apple. Предыдущий рекорд установил эпический исторический фильм режиссёра Ридли Скотта «Наполеон», главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс.

Одним из продюсеров «Формулы-1», отвечающим за реализм постановки, является 40-летний британский гонщик и семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон из команды «Феррари».

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