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Култхард вынес свой вердикт по штрафу Пиастри на Гран-при Великобритании

Култхард вынес свой вердикт по штрафу Пиастри на Гран-при Великобритании
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард поделился мнением о наказании пилота «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Великобритании. Спортсмен получил 10-секундный штраф за опасное торможение позади сейфти-кара.

«Считаю ли я, что наказание соответствует преступлению? Нет. Если оглянуться на то, что было в прошлом, то штраф должен был быть меньшим. Оскар никого не сталкивал с трассы. Если смотреть на это с точки зрения Макса Ферстаппена, то понимаешь, что ему не приходилось предпринимать серьёзных усилий, чтобы избежать столкновения. Буду считать, что это жестоко, пока кто-нибудь не убедит меня в обратном», — приводит слова Култхарда F1oversteer со ссылкой на Channel 4.

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