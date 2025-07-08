Хэмилтон высказался о Вассёре на фоне слухов об увольнении главы «Феррари»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поддержал руководителя итальянской команды Фредерика Вассёра на фоне слухов о его возможном увольнении.

«Фред привёл меня в эту команду, и поэтому я многим ему обязан. Когда приходишь в гоночный коллектив, начинаешь наблюдать, насколько велика организация и как устроена структура. У пилота свои взгляды, которые отличаются от тех людей, которые в команде уже долгое время. И в таких условиях ясно видишь как всё положительное, так и отрицательное. Я определённо считаю, что Фред тот человек, который выведет нас на вершину», — приводит слова Хэмилтона FormulaPassion со ссылкой на Channel 4.

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