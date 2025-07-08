Льюис Хэмилтон: у меня не было особых ожиданий, когда переходил в «Феррари»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон признался, что не испытывал особых ожиданий, когда переходил в «Феррари». В итальянскую команду британец перешёл по окончании минувшего сезона Формулы-1.

«У меня не было особых ожиданий, когда переходил сюда. Очевидно, команда преуспела в конце прошлого года, так что были все основания на то, чтобы надеяться, что развитие будет продолжаться. Но инженеры, как и сотрудники команды, вероятно, скажут, что пока это хуже, чем они ожидали в начале года», — приводит слова Хэмилтона издание FormulaPassion со ссылкой на Channel 4.

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