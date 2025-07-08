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Джолион Палмер высказался о штрафе Оскара Пиастри на Гран-при Великобритании

Джолион Палмер высказался о штрафе Оскара Пиастри на Гран-при Великобритании
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер поделился мнением о наказании пилота команды «Макларен» Оскара Пиастри на Гран-при Великобритании. Напомним, австралиец получил 10-секундный штраф за опасное торможение позади сейфти-кара.

«Это было немного жёстко со стороны стюардов. В результате победил Ландо Норрис. Мне действительно жаль Оскара», — сказал бывший гонщик на канале FORMULA 1 в YouTube.

Напомним, Пиастри в Великобритании показал второй результат. Победу одержал его товарищ по команде Ландо Норрис. Топ-3 замкнул гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг.

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