Джолион Палмер высказался о штрафе Оскара Пиастри на Гран-при Великобритании

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер поделился мнением о наказании пилота команды «Макларен» Оскара Пиастри на Гран-при Великобритании. Напомним, австралиец получил 10-секундный штраф за опасное торможение позади сейфти-кара.
«Это было немного жёстко со стороны стюардов. В результате победил Ландо Норрис. Мне действительно жаль Оскара», — сказал бывший гонщик на канале FORMULA 1 в YouTube.
Напомним, Пиастри в Великобритании показал второй результат. Победу одержал его товарищ по команде Ландо Норрис. Топ-3 замкнул гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг.
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