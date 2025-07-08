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Перес отреагировал на подиум Хюлькенберга на Гран-при Великобритании

Перес отреагировал на подиум Хюлькенберга на Гран-при Великобритании
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Мексиканский гонщик Серхио Перес поздравил пилота «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберга с завоеванием подиума на Гран-при Великобритании. Напомним, немецкий спортсмен в Сильверстоуне показал третий результат.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:15.735
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.812
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+34.742

«Браво, Халк! Наконец ты получил то, чего заслуживаешь», — написал Перес в комментариях к одному из сообщений Хюлькенберга в социальных сетях.

Победу на Гран-при Великобритании одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым был его товарищ по команде Оскар Пиастри, получивший 10-секундный штраф за опасное торможение позади сейфти-кара.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Бельгии, состоится с 25 по 27 июля.

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