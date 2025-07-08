Перес отреагировал на подиум Хюлькенберга на Гран-при Великобритании

Мексиканский гонщик Серхио Перес поздравил пилота «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберга с завоеванием подиума на Гран-при Великобритании. Напомним, немецкий спортсмен в Сильверстоуне показал третий результат.

«Браво, Халк! Наконец ты получил то, чего заслуживаешь», — написал Перес в комментариях к одному из сообщений Хюлькенберга в социальных сетях.

Победу на Гран-при Великобритании одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым был его товарищ по команде Оскар Пиастри, получивший 10-секундный штраф за опасное торможение позади сейфти-кара.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Бельгии, состоится с 25 по 27 июля.

Дочь Хюлькенберга радуется первому подиуму отца в Формуле-1: