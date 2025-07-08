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Марко отреагировал на слух о том, что Ферстаппен управлял «Мерседесом» в виртуальной гонке

Марко отреагировал на слух о том, что Ферстаппен управлял «Мерседесом» в виртуальной гонке
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слух о том, что пилот команды голландец Макс Ферстаппен провёл виртуальную гонку в уикенд минувшего Гран-при Великобритании за рулём «Мерседеса».

Напомним, ранее в СМИ активно размножились слухи о потенциальном переходе Ферстаппена в немецкий коллектив.

«Я этого не заметил. Но почему бы и нет? В реальной жизни Макс обычно ездит на «Астон Мартин», «Феррари» и «Ауди». Не так уж и важно, что он управлял «Мерседесом», — приводит слова Марко Osterreich.

Ранее Марко оценил выступление «Макларена» на Гран-при Великобритании.

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