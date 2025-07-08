Состав участников Формулы-E сократится, «Макларен» не нашёл инвесторов — Racingnews365

Состав участников Формулы-E в следующем сезоне сократится до 10 команд. Как информирует Racingnews365, чемпионат покинет «Макларен». По сведениям источника, британский гоночный коллектив так и не смог найти нового инвестора, из-за чего команда просто прекратит существование. Изначально предполагалось, что поиск новых владельцев не затянется.

Команда «Макларен» в Формуле-E была создана в 2022 году на базе бывшего заводского проекта «Мерседеса».

Ранее экс-гонщик, а ныне эксперт Дэвид Култхард вынес свой вердикт по штрафу пилота «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Великобритании Формулы-1.

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