Два спорткара попали в тяжёлую аварию на старом «Нюрбургринге»

Тяжелейшая авария произошла на легендарной трассе «Нюрбургринг» в Германии в начале июля.

Автомобиль «Порше» 911 GT3 RS серого цвета попытался обогнать синий «БМВ» M2, однако был задет, после чего машины врезались в стену, от взрыва «Порше» подбросило в воздух и перевернуло.

Оба спорткара получили серьёзные повреждения, оставшись без передних частей. По сообщениям СМИ, оба водителя избежали тяжёлых травм.

Открытие трассы «Нюрбургринг» состоялось в 1927 году. В последние годы на ней проводятся соревнования чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC) и чемпионата Германии среди легковых автомобилей (DTM).