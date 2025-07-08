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Хаджар ответил, обсуждал ли с Марко переход в «Ред Булл» в 2026 году

Хаджар ответил, обсуждал ли с Марко переход в «Ред Булл» в 2026 году
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Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар ответил на вопрос по поводу возможного перехода в «Ред Булл».

«Я не обращаю внимания на слухи. Нужно быть полностью сосредоточенным на текущем моменте. Ведь только успешные пилоты ассоциируются с топ-командами. Каждый молодой гонщик академии «Ред Булл» мечтает перейти в Формулу-1, а затем – и в «Ред Булл». Я не исключение. Я в Формуле-1 не для того, чтобы просто быть здесь. Я хочу добиться максимума. Поднимал ли Хельмут Марко тему возможного перехода в 2026 году? Он доволен моими выступлениями, и мы общаемся, но не на эту тему», — приводит слова Хаджара Bild.

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