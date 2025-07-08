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Инсайдер: Колапинто сошёл перед Гран-при Великобритании, потому что сжёг сцепление

Инсайдер: Колапинто сошёл перед Гран-при Великобритании, потому что сжёг сцепление
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Пилот «Альпин» аргентинец Франко Колапинто сошёл перед стартом Гран-при Великобритании по собственной вине, сообщил инсайдер Ян Паркс.

По информации обозревателя, Колапинто сжёг сцепление, инцидент стал уже вторым за сезон.

«Я слышал слухи в паддоке, что на самом деле он сжёг сцепление и сделал это второй раз за сезон. И если это правда, то это базовая ошибка для любого пилота. Сделать это один раз… Сделать это дважды… Думаю, мы определённо увидим другого пилота в этой машине. Буду поражён, если Колапинто окажется в Бельгии», — приводит слова Паркса издание Racingnews365.

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