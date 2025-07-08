Хюлькенберг отклонил несколько приказов «Кик-Заубера» на пути к первому подиуму в карьере

Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг во время Гран-при Великобритании в ходе разговора по радио со своим гоночным инженером Стивеном Петриком несколько раз поступил по-своему. Об этом сообщает RaceFans.

На втором круге «Заубер» спортсмен, несмотря на сообщение Петрика, решил не менять промежуточные шины на слики. «Уверены? Не знаю. Я бы не стал так делать». На третьем круге Нико также настоял на своём.

На девятом круге Хюлькенберг, вопреки приказу оставаться на трассе, решил заехать за новым комплектом промежуточных шин. «Кажется, шинам конец. Еду в боксы».

Напомним, Хюлькенберг на Гран-при Великобритании занял третье место. Спортсмен стартовал с 19-го места. Подиум стал для немца первым в карьере.

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