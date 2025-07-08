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«Феррари» продлила контракт с Джовинацци

«Феррари» продлила контракт с Джовинацци
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Подразделение «Феррари» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) объявило о продлении контракта с итальянским гонщиком Антонио Джовинацци.

Кроме того, Джовинацци продолжит выполнять роль резервного пилота в команде Формулы-1.

На счету Джовинацци в составе «Феррари» три победы в WEC, включая «24 часа Ле-Мана» в 2023 году.

«Восемь лет назад я начал свой путь в «Феррари», и она для меня гораздо больше, чем команда: это семья. Сегодняшнее продление контракта означает продолжение вызова, который заряжает меня каждый день, в среде, где важны люди, командная работа и амбиции. Быть пилотом WEC и третьим пилотом в Формуле-1 — это обязательство, которым я польщён и которое я с гордостью беру на себя.

Хочу поблагодарить «Феррари» за их неизменную веру в меня: расти в цветах этой команды — это действительно нечто особенное. Я с нетерпением жду следующих глав этой истории, в которую вхожу с преданностью, страстью и жаждой результатов, ведь они всегда были частью меня», — подчеркнул Джовинацци.

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