Троих блогеров арестовали за нанесение ущерба машине «Рейсинг Пойнт» на ГП Великобритании

Три YouTube-блогера: Морган Бертвистл, также известный как AngryGinge, Чарли Кларк (Chazza) и Сэмюэль Ими (SamHam) были арестованы в Сильверстоуне во время Гран-при Великобритании по подозрению в нанесении ущерба выставочной машине «Рейсинг Пойнт».

«В пятницу, 4 июля, полиция Нортгемптоншира получила сообщение о том, что классический автомобиль Формулы-1, демонстрируемый на трассе Сильверстоун во время Гран-при Великобритании, получил повреждения на сумму в несколько тысяч фунтов стерлингов, которые, предположительно, были вызваны тем, что кто-то проник на выставочный стенд и забрался в автомобиль.

Сотрудники полиции провели предварительное расследование, и подозреваемые были установлены. Трое мужчин в возрасте 23, 25 и 27 лет были арестованы по подозрению в нанесении ущерба транспортному средству и доставлены под стражу.

После тщательного расследования обстоятельств инцидента все трое мужчин были освобождены без каких-либо дальнейших действий», — цитирует заявление полиции Motorsport.