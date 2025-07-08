Алонсо раскритиковал стратегию «Астон Мартин» на Гран-при Великобритании

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо раскритиковал стратегию команды на Гран-при Великобритании, который он закончил на девятой позиции.

«Обычно мы не выбираем правильную стратегию в таких условиях, особенно на моей стороне гаража. По какой-то причине мы немного медленно реагируем. У меня есть опыт, но нет данных. Пока у меня нет всего в машине и я не могу видеть радар дождя, температуру шин, данные о факторах, которые знает капитанский мостик, когда меня называют в боксы — я заезжаю.

Я могу сообщить о состоянии трассы, но я не могу сделать ничего большего. Когда вы говорите, что гонщики принимают решения и выигрывают гонки в таких условиях, это глупо; эти гонки основаны на данных, на всех доступных параметрах.

Первый пит-стоп было трудно прочесть, я это понимаю. Хэмилтон, Рассел, Гасли, Карлос и я остановились на одном круге и были где-то в первой семёрке, так что было сложно принять верное решение. Но мы выехали позади Окона, Стролла и Хюлькенберга, которые приняли лучшее решение на первом пит-стопе. Но на втором пит-стопе команда посчитала, что промежуточные шины теряют температуру и нам пришлось остановиться. Мы потеряли около 25 секунд», — приводит слова Алонсо AS.