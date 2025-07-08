Стало известно, сколько «Феррари» сможет отыграть за счёт новой задней подвески

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» представит обновлённый вариант задней подвески на Гран-при Бельгии, сообщает издание Motorsport Italia.

Как сообщает источник, в команде оптимистично настроены по поводу новинки и ожидают, что это позволит «Феррари» отыграть в среднем около 0,1 секунды с круга, что даст им серьёзно приблизиться к «Макларену» и защитить второе место в Кубке конструкторов от преследователей.

После 12 этапов чемпионата мира «Феррари» располагается на втором месте в Кубке конструкторов, имея в своём активе 222 очка. Лидирует в Кубке конструкторов «Макларен», на счету которого 460 очков. От идущего третьим «Мерседеса» «Феррари» оторвалась на 12 очков.