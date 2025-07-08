«Будет жарко». Брандл — о борьбе Пиастри и Норриса за титул

Бывший гонщик Формулы-1, ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл поделился мнением о борьбе пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса за титул.

«Учитывая тот факт, что для Расселла, Ферстаппена и пилотов «Феррари» день сложился тяжело, а пара пилотов «Макларена» в моментах была на целых две секунды быстрее остального пелотона, а также то, что Сильверстоун знаменует собой завершение первой половины сезона, похоже, что судьба титула будет решена в борьбе Пиастри и Норриса. И мы можем ожидать, что будет жарко.

Мы впервые увидели гневную натуру спокойного, бесшумного убийцы из Австралии. Хотя радио Оскара, который просил разменять позиции в случае, если команда считает его штраф несправедливым, было более чем дерзким», — приводит слова Брандла Sky Sports.