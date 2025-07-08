La Gazzetta dello Sport: «Феррари», пора прислушаться к Хэмилтону

Известный итальянский журналист, автор La Gazzetta dello Sport Джанлука Гаспарини выпустил материал, заголовок которого гласит: «Феррари», пора прислушаться к Хэмилтону».

«Важно быть последовательными. Приглашая на место пилота Хэмилтона, который выиграл с 2008 года семь титулов, пока «Феррари» — ни одного, это согласие в том числе и с его взглядом и подходом к работе. Те, кто хочет всего и сразу и не понимает, как работает Формула-1, думают, что его проблемы связаны с утратой им своих способностей. Но британец с самого прихода в Маранелло говорил, что необходимо менять философию. Им нужно создать менее экстремальный проект на будущее, у которого будет хорошая аэродинамическая база, что облегчит жизнь обоим пилотам.

Это поможет Леклеру, который уже дошёл до самоуничижения под ударами разочарований и страданий в субботу и пошёл на отчаянный шаг в воскресенье. Когда ты вынужден пилотировать за гранью, когда задняя часть машины нестабильна, это приводит к ошибкам даже таких чистых талантов», — написал в своей колонке Джанлука Гаспарини.