«Феррари!» может пойти по пути «Макларена» в вопросе иерархии в команде — CdS

Команда Формулы-1 «Феррари» планирует добавить в структуру команды человека, который будет стоять выше руководителя команды, сообщает Corriere della Sera. Ярким примером такой работы является команда «Макларен», в которой за основные операции отвечает генеральный директор Зак Браун, в то время, как руководитель команды Андреа Стелла подчиняется непосредственно Брауну.

Как сообщает источник, в «Феррари» в ходе последних трёх гонок уже пробовали такой подход, что объясняет присутствие Бенедетто Виньи в Сильверстоуне на Гран-при Великобритании.

Ожидается, что именно это может стать ключевым в вопросе потенциального продления или увольнения нынешнего руководителя команды Фредерика Вассёра. По сведениям источника, Вассёр может не согласиться работать в подобной иерархической структуре, поскольку перед подписанием контракта он просил предоставить ему больше свободы.

Контракт Вассёра с командой истекает по окончании сезона и пока не был продлён.