«Если он так злится, то я близок к правде». Дорнбос ответил Йосу Ферстаппену

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос ответил на критику со стороны Йоса Ферстаппена за разговоры о возможном переходе его сына Макса в «Мерседес».

«Что сказать, я рад, что он слушает наш подкаст. Речь шла о будущем Макса Ферстаппена в «Ред булл», вернее, о его будущем в «Мерседесе». Нет дыма без огня. Я знаю Йоса очень давно, если он так раздражается, значит я близок к правде.

Я не стану отправлять Йосу открытки на Рождество, мы не станем отдыхать вместе, однако мы достаточно хорошо знаем друг друга в профессиональном плане. Информация была от моего источника, но у меня есть много других источников в «Ред Булл». Так что я знаю кое что р том, что происходит за кулисами», — приводит слова Дорнбоса GPBlog.