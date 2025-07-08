«Впервые все ликовали в унисон». Журналист — о реакции медиа-центра на подиум Хюлькенберга

Британский журналист Джейми Боксалл-Легг рассказал о том, насколько уникальной была реакция медиа-центра на подиум пилота «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберга.

«Бывают моменты, когда вы находитесь в медиа-центре и видите результат, который объединяет всех, или наступает момент, когда вы просто слышите этот громкий коллективный вздох. Я думаю, это первый раз, когда я слышу, как все ликовали в унисон. И я думаю, что все были на краю своих сидений, особенно в тот момент, когда разрешили использовать DRS.

Он только что обогнал Лэнса Стролла, и в этот момент его догнал Льюис Хэмилтон. И все смотрят на разницу во времени, чтобы попытаться понять, догоняет Льюис Нико или нет. А потом показалось, что он был в зоне DRS, а через пару кругов отстал», — написал Джейми Боксалл-Легг в своей колонке на Autosport.