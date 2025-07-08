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Баттон: если у вас сложная гонка, делайте всё наоборот в сравнении с Леклером

Баттон: если у вас сложная гонка, делайте всё наоборот в сравнении с Леклером
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Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон раскритиковал сторону гаража Шарля Леклера за выбор тактики на Гран-при Великобритании.

«Я имею в виду, что, похоже, если у вас сложная гонка, как эта, вам нужно делать всё наоборот по сравнению с Шарлем Леклером. Я имею в виду, что это никогда не было сильной стороной ни его, ни его инженера, ни кого-то еще, но в таких условиях они всегда ведут себя хуже.

Я по-прежнему считаю, что Льюис проделал отличную работу. Было здорово видеть, как он боролся с Джорджем на протяжении стольких кругов. И этот эпичный маневр на рестарте в третьем повороте, когда он обогнал две машины, это было потрясающе и очень красиво.

Затем был действительно хороший бой с Джорджем и снова обгон Пьера», — приводит слова Баттона Sky Sports.

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