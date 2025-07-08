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В «Кадиллаке» подтвердили переговоры с Миком Шумахером

В «Кадиллаке» подтвердили переговоры с Миком Шумахером
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Руководитель программы «Кадиллака» в Формуле-1 Грэм Лоудон подтвердил интерес команды к Мику Шумахеру.

«Да, мы ведём переговоры с Миком. Наша команда не является средством, с помощью которого кто-то может что-то доказать. Наша команда существует для того, чтобы предоставить место на стартовой решётке, если кто-то хочет доказать, что он на что-то способен. Пилот должен сделать всё возможное для команды, и он должен быть мотивирован ради команды вокруг себя», — сказал Грэм Лоудон в эфире подкаста High Performance.

Ранее Лоудон прокомментировал слухи о переговорах коллектива с 35-летним финским гонщиком Валттери Боттасом, являющимся резервистом «Мерседеса».

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