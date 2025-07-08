«Ситуация плачевная». Ральф Шумахер — о «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о ситуации в «Ред Булл».

«Ситуация в настоящее время очень плачевная. «Ред Булл» много выиграл и приходил в Формулу-1 как молодая, динамичная и симпатичная команда. Сейчас это во многом потеряно.

Я думаю, Кристиану Хорнеру придётся работать по-другому. Вместо того чтобы действовать тактически самому, ему надо выдвинуть своего пресс-секретаря, чтобы гарантировать, что будут говориться только определённые вещи. Такие вещи, как: «У нас тяжёлые времена, но мы усердно работаем над этим».

Тото Вольф, конечно, совсем другой. Он просто говорит всё как есть: «Это было очень плохо, хуже, чем ожидалось». Ему пришлось усвоить это естественным образом после своего успешного периода», — приводит слова Ральфа Шумахера GPBlog.